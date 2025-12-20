Inter News 24 Calciomercato Inter, per il centrocampo nerazzurro spunta un nome a sorpresa in vista di giugno. Vediamo di chi si tratta. Il futuro della mediana nerazzurra potrebbe parlare ancora armeno. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport e confermato dal portale panorama.ar, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe individuato in Eduard Spertsyan l’erede designato di Henrikh Mkhitaryan, l’esperto fuoriclasse armeno che ha fatto della saggezza tattica il suo marchio di fabbrica a Milano. I primi passi formali per tastare il terreno con il Krasnodar sarebbero già stati compiuti, segnale di come la Beneamata voglia muoversi d’anticipo per assicurarsi uno dei talenti più cristallini del panorama europeo orientale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa per il centrocampo

Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta un nome clamoroso per il centrocampo

Leggi anche: Calciomercato Inter, un nome nuovo per il centrocampo: Lewis Ferguson

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercato Parma: per l’attacco spunta il nome di Carboni; Mediaset – L’Inter pronta a un colpo subito! “C’è un nome in Serie A che piace per gennaio”; Calciomercato Bologna, una difesa da rinforzare: spunta un nome dal Como; Rassegna Stampa | Genoa, con l’Atalanta niente porte chiuse. Mercato: spunta il nome di Dzeko.

Calciomercato Inter, spunta l’idea Maignan per il dopo-Sommer: suggestione clamorosa nel casting dei portieri - Sommer: suggestione clamorosa nel casting dei portieri Il Calciomercato Inter entra nella sua fase più calda e uno dei dossier prioritari riguard ... calcionews24.com