Calciomercato Inter scouting sul futuro | occhi su Sakar talento classe 2008 in uscita dal Lipsia

Inter News 24 Calciomercato Inter, nuovo nome dalla Germania: il trequartista Faik Sakar piace ai nerazzurri e può liberarsi a parametro zero. L'Inter continua a investire con decisione sul futuro, monitorando il mercato internazionale dei giovani più promettenti. In quest'ottica si inserisce l'ultima segnalazione proveniente dalla Germania: secondo Sky Sport DE, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Faik Sakar, trequartista di grande prospettiva attualmente legato al RB Leipzig. Classe 2008, Sakar è considerato uno dei profili più interessanti della sua annata nel panorama tedesco. Giocatore dotato di estro, tecnica e visione di gioco, è già entrato stabilmente nel giro delle Nazionali giovanili della Germania, confermando un percorso di crescita seguito con attenzione dagli addetti ai lavori.

Inter, il futuro di Lautaro sembra scritto: “Oggi l’ipotesi più probabile è che tra 12-18 mesi…” - Proposito non solo da non escludere, ma che ad oggi sembra il più probabile per l’attaccamento che Lautaro nutre verso l’ambiente ... msn.com

Inter, ecco il portiere del futuro: vicino Lunin, soffiato a Liverpool e Juve - Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri siano ormai ai dettagli per il giovane portiere classe ’99, ... calciomercato.com

Inter, De Vrij pensa all'addio con 6 mesi d'anticipo: interesse da Premier e non solo https://www.calciostyle.it/calciomercato/inter-de-vrij-pensa-alladdio-con-6-mesi-danticipo-interesse-da-premier-e-non-solofsp_sid=1763359 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter Due idee per i nerazzurri x.com

