Calciomercato Inter parla Atubolu | Giocherò sicuramente…

Calciomercato Inter. Noah Atubolu, giovane portiere classe 2002 del Friburgo, si è raccontato in una recente intervista a Sky Sport, soffermandosi sul suo percorso di crescita e sul futuro. Accostato alla porta dell’ Inter, l’estremo difensore ha parlato del proprio modello di riferimento: “ Imparo molto da Neuer. Per me è il miglior portiere di sempre. Ha cambiato completamente il gioco. È un portiere completamente diverso da chiunque altro, con una tecnica completamente diversa, una tecnica unica “. Atubolu ha inoltre parlato del suo sogno e delle ambizioni internazionali: “ Se sogno di essere il prossimo Neuer del Bayern Monaco? Penso che il suo ruolo sia incredibilmente difficile da ricoprire, il che la dice lunga sulla sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

