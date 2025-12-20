Inter News 24 Calciomercato Inter, il nome del centrocampista del Krasnodar entra nel radar: profilo offensivo, numeri di alto livello e valutazione importante. Un nuovo nome accostato all’Inter per il futuro del centrocampo. Secondo quanto riportato dai media armeni, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Eduard Spertsyan, trequartista e centrocampista offensivo del Krasnodar, protagonista di una stagione di altissimo livello. Stando a quanto riferisce Panorama.am, la dirigenza interista avrebbe già mosso i primi passi concreti per valutare un possibile trasferimento del classe 2000. Al momento non si parla di trattative avanzate, ma di un interesse reale, supportato da un’attenta analisi tecnica e numerica del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, nuova pista armena per il centrocampo: primi contatti e numeri da top

