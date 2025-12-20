Calciomercato Bologna Fabbian rimarrà nonostante le varie offerte? C’è il chiarimento sul futuro
Dalle parole di Fabbian alla finale con il Napoli: entusiasmo, compattezza e prospettive future in ottica Calciomercato Bologna Giovanni Fabbian si prende la scena dopo la straordinaria semifinale di Supercoppa italiana vinta dal Bologna contro l’Inter ai calci di rigore. Un successo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoblù e che rilancia ambizioni e prospettive, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato. . Dalla scelta inspiegabile di Chivu di togliere Zielinski, a quella di Italiano di inserire Immobile Questa l’opinione di @sandrosabatini per Calciomercato sulla semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna ed Inter vinta dai rossoblu - facebook.com facebook
Si parla sempre troppo poco del grande lavoro fatto in queste stagioni da Vincenzo #Italiano, che ha conquistato la quinta finale in 4 anni alla guida di #Bologna e #Fiorentina. Tutt’altro che corazzate con budget di spesa milionari. La forza delle idee di un tecn x.com
