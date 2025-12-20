Calciomercato Bologna Fabbian rimarrà nonostante le varie offerte? C’è il chiarimento sul futuro

Dalle parole di Fabbian alla finale con il Napoli: entusiasmo, compattezza e prospettive future in ottica Calciomercato Bologna Giovanni Fabbian si prende la scena dopo la straordinaria semifinale di Supercoppa italiana vinta dal Bologna contro l’Inter ai calci di rigore. Un successo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoblù e che rilancia ambizioni e prospettive, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

