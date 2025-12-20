Calcio Ranieri ricorda la cavalcata del Leicester | Non pensavo di poter vincere la Premier

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) “Come andò la chiamata al Leicester? Accettai perché a me le sfide sono sempre piaciute”. Così il dirigente della Roma Claudio Ranieri, giramondo del calcio, ricevendo il riconoscimento ‘Italiani nel mondo’, consegnatogli in occasione degli ‘ Oscar dello sport ‘, premio ASI Sport&Cultura presso il Salone del Coni a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

calcio ranieri ricorda la cavalcata del leicester non pensavo di poter vincere la premier

© Lapresse.it - Calcio, Ranieri ricorda la cavalcata del Leicester: "Non pensavo di poter vincere la Premier"

Leggi anche: Da Leicester alla Serie A: Ranieri e Vardy si ritrovano

Leggi anche: Pensavo di non poter andare in pensione perché non ho mai lavorato: ecco come ci sono andata e quanto prendo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

calcio ranieri ricorda cavalcataCalcio, Ranieri ricorda la cavalcata del Leicester: "Non pensavo di poter vincere la Premier" - Accettai perché a me le sfide sono sempre piaciute". stream24.ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.