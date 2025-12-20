È proprio la continuità quella che è mancata fin qui al Meda, soprattutto nella prima metà del girone di andata. Dopo il mercato e qualche correzione in corsa le cose sembrano andare un poco meglio, ma dall’inizio a oggi solo una volta la squadra di Cairoli (foto) ha saputo infilare due vittorie di fila (Bellagina e Rovellasca). Oggi si ripresenta l’occasione e dopo il blitz di sei giorni fa a Valgreghentino, l’undici bianconero riceve nel tradizionale anticipo del sabato del “Mino Favini“ il Civate. Una vittoria proietterebbe, finalmente, i brianzoli vicini alla zona playoff. Si gioca alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione: Meda aspetta il Civate e insegue la doppietta

Leggi anche: Promozione. Il Cervia United insegue la vetta. A Civitella servirà coraggio

Leggi anche: CALCIO Promozione: domenica trionfale per le squadre apuane, doppietta di bertuccelli e gol da 3 punti di bordin. Impresa del Montignoso che cala il poker contro il Cubino. Grande vittoria per la San Marco con il Forte dei Marmi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calcio Promozione: Meda aspetta il Civate e insegue la doppietta.

Calcio Promozione: Meda aspetta il Civate e insegue la doppietta - È proprio la continuità quella che è mancata fin qui al Meda, soprattutto nella prima metà del girone di andata. sport.quotidiano.net