Calcio Promozione | Meda aspetta il Civate e insegue la doppietta
È proprio la continuità quella che è mancata fin qui al Meda, soprattutto nella prima metà del girone di andata. Dopo il mercato e qualche correzione in corsa le cose sembrano andare un poco meglio, ma dall’inizio a oggi solo una volta la squadra di Cairoli (foto) ha saputo infilare due vittorie di fila (Bellagina e Rovellasca). Oggi si ripresenta l’occasione e dopo il blitz di sei giorni fa a Valgreghentino, l’undici bianconero riceve nel tradizionale anticipo del sabato del “Mino Favini“ il Civate. Una vittoria proietterebbe, finalmente, i brianzoli vicini alla zona playoff. Si gioca alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Promozione. Il Cervia United insegue la vetta. A Civitella servirà coraggio
Leggi anche: CALCIO Promozione: domenica trionfale per le squadre apuane, doppietta di bertuccelli e gol da 3 punti di bordin. Impresa del Montignoso che cala il poker contro il Cubino. Grande vittoria per la San Marco con il Forte dei Marmi
Calcio Promozione: Meda aspetta il Civate e insegue la doppietta.
Calcio Promozione: Meda aspetta il Civate e insegue la doppietta - È proprio la continuità quella che è mancata fin qui al Meda, soprattutto nella prima metà del girone di andata. sport.quotidiano.net
Calcio Promozione. Meda, pari pirotecnico con la ColicoDerviese - Pareggio pirotecnico nell’anticipo di ieri a Meda tra i padroni di casa e la ColicoDerviese. ilgiorno.it
Calcio Promozione. Lesmo, poker a Meda. Dipo ci prova con Arcore - Poker in trasferta del Lesmo nell’anticipo di ieri in Promozione a Meda. ilgiorno.it
#Supercoppa in Arabia Saudita, nomi in #arabo sulla maglia del #Milan e coppa portata in campo da due donne con il #veloislamico. Altro che spot del #calcio italiano, a me sembra promozione dell’islamismo! x.com
#AlgheroCalcio, arriva Marcangeli, ma in 3 salutano Calcio #Promozione, l'#Alghero capolista del girone B acquista l'ex Latte Dolce #Marcangeli, al contempo cedendo Scanu, Oggiano e Manunta. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.