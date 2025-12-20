Calcio Estero live Sky e NOW 19 - 22 Dicembre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Dal 19 al 22 dicembre, il calcio internazionale torna protagonista su Sky e NOW, offrendo il meglio della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca. Un fine settimana dedicato alle principali competizioni europee, con partite live e aggiornamenti in tempo reale. Per gli appassionati, un’occasione per seguire da vicino le sfide più emozionanti di queste leghe. Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 19,a lunedì 22 dicembre in campo la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 17ª giornata di Premier League. Sabato ricco con otto partite: alle 13.30 in campo Newcastle-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamento con Manchester City-West Ham (Sky Sport Uno), Brighton-Sunderland (Sky Sport Mix), Wolverhampton-Brentford (Sky Sport 257) e Bournemouth-Burnley (Sky Sport 258). Alle 18.30 sarà la volta di Tottenham-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà alla capolista Arsenal affrontare l’ Everton (Sky Sport Arena) e a Leeds-Crystal Palace (Sky Sport Max). 🔗 Leggi su Digital-news.it

