caivano 25enne arrestato con hashish e contanti in auto

A Caivano i Carabinieri arrestano un 25enne: in auto trovate 29 dosi di hashish e 175 euro ritenuti provento di spaccio. Il giovane è ai domiciliari.. I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. S., 25enne già noto alle forze dell’ordine. Durante un posto di controllo, il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Napolik Nell’abitacolo 29 dosi di hashish e 175 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 25enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

