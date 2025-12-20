Cagliari e Cremonese su Marianucci | possibile uscita dal Napoli

"> Cagliari e Cremonese seguono con attenzione Luca Marianucci, difensore del Napoli arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha investito 9 milioni di euro per assicurarsi il classe 2004, considerato un profilo di prospettiva. Il poco spazio trovato finora potrebbe però spingere il Napoli a valutare una soluzione in uscita, con l’obiettivo di permettere al giocatore di collezionare minuti importanti. In questo scenario, Cagliari e Cremonese sono pronte ad approfittarne per rinforzare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

