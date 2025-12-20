ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio a Paliano, dove un bambino di 11 anni è rimasto ferito durante una partita improvvisata di calcio con alcuni coetanei. L’episodio si è verificato intorno alle 17:45 in piazza Colonna, mentre un gruppo di giovanissimi trascorreva un pomeriggio prenatalizio all’insegna del gioco. La caduta accidentale e il trauma cranico. Nel corso dell’attività, il piccolo è caduto accidentalmente riportando un trauma cranico. La richiesta di soccorsi è scattata subito e sul posto è arrivata un’ambulanza per i primi accertamenti. Il trasferimento in eliambulanza e il ricovero a Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cade mentre gioca a calcio con gli amichetti: trauma cranico per un 11enne, quindi il volo in elicottero verso il Bambin Gesù

