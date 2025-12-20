Cade in ospedale e aspetta 9 ore per una visita | morto 64enne
Un evento drammatico che ha spinto la magistratura a porre sotto sequestro la documentazione clinica per individuare possibili colpevoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Accompagna la moglie in ospedale, inciampa e aspetta circa 9 ore per una visita: Giovanni Guddo muore a 64 anni - Quello che doveva essere un banale lunedì di accompagnamento in ospedale si è trasformato in una tragedia per la famiglia di Giovanni Guddo. msn.com
