Cadavere in aereo? Famiglia accusata di aver imbarcato una 89enne morta su un volo EasyJet da Malaga a Londra

Se pensavate di avere visto tutto il possibile con l'improvvisato truffatore che sperava di incassare la pensione della mamma morta indossando una parrucca e vestendosi come lei, preparatevi a qualcuno che ha fatto di più, senza riuscire a far meglio. Un'intera famiglia britannica è accusata di aver imbarcato il cadavere di una 89enne su un volo in partenza da Malaga per Londra.

Testimonianze shock dal volo EasyJet Malaga - Londra, "imbarcata una viaggiatrice già morta sull'aereo" - Londra, le accuse dei viaggiatori alla compagnia: "Sull'aereo è stata imbarcata una persona già morta" ... virgilio.it

EasyJet, famiglia tenta di trasportare la nonna morta su un aereo: «Sembrava già esanime, era accasciata sulla sedia a rotelle» - Una famiglia britannica è stata accusata di aver imbarcato la nonna deceduta in sedia a rotelle a bordo di un volo EasyJet diretto da Malaga a Londra, che è stato poi bloccato ... msn.com

