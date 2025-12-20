Caccia agli ultimi regali di Natale tra accessori giochi e libri

Milano, 20 dic. (askanews) – Il Natale è ormai alle porte, ma manca ancora qualche regalo da mettere sotto l’albero? Grazie alle proposte a tema Disney, Marvel, Star Wars e National Geographic trovare il regalo last minute, ma azzeccato sarà davvero semplice: accessori per la casa, libri, ma anche pigiami, set da costruzione e gadget perfetti per i fan di tutte le età. Amatissimo dai bambini, il LEGO è uno dei regali più richiesti nelle letterine a Babbo Natale, ci sono proposte per tutti i gusti, dal cucciolo de La Carica dei cento e uno, al mondo dei supereroi Marvel. Ci sono poi tutti i gadget delle principesse e l’abbigliamento con Minnie e Topolino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

