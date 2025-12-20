Buono scuola per le scuole paritarie l’AGE plaude all’iniziativa | Risposta a un’esigenza di equità
Il Buono scuola per le scuole paritarie, introdotto con la legge di Bilancio 2026, rappresenta un primo passo verso un intervento più strutturale a sostegno delle famiglie economicamente fragili. L’AGE esprime apprezzamento per questa iniziativa, considerandola una risposta a un’esigenza di equità nel sistema scolastico. Questa misura mira a favorire l’accesso all’istruzione paritaria, garantendo maggiori opportunità di studio per tutti.
La misura del buono scuola introdotta con la legge di Bilancio 2026 viene presentata dalle associazioni dei genitori come un primo intervento strutturale a favore delle famiglie economicamente più fragili che desiderano iscrivere i figli alle scuole paritarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
