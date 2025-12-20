Buono scuola nazionale per le paritarie | le associazioni celebrano l’approvazione dell’emendamento come vittoria costituzionale dopo mesi di impegno democratico
Le associazioni rappresentative di famiglie, dirigenti, docenti e scuole hanno espresso piena soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento sul buono scuola nazionale per le paritarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Diventa prioritario l’emendamento che prevede 1.500 euro di buono per le famiglie che iscrivono i figli alle paritarie
Leggi anche: Arriva il buono scuola di 1500 euro per le paritarie: Giorgetti apre al voucher in manovra
Paritarie, arriva il “buono scuola” e sparisce l'Imu. Ecco di cosa si tratta; Iscrizioni scuole paritarie, voucher fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro, via libera all'emendamento; Bonus scuole paritarie, come funziona e a chi spetta nel 2026; Scuole paritarie: via libera a esenzione Imu e Buono Scuola, due misure che riaprono il dibattito sulla libertà educativa.
Paritarie, arriva il “buono scuola” e sparisce l'Imu. Ecco di cosa si tratta - A venticinque anni dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica, la libertà di scelta educativa delle famiglie fa un deciso passo in avanti. avvenire.it
Buono scuola paritarie, il sì del Senato piace ai genitori del Moige (“intervento storico”), a Suor Monia Alfieri (“aria fresca”) e ad Articolo 26 (“misura di ... - Secondo Antonio Affinita, direttore generale del Moige, “pur nella sua limitatezza finanziaria, questa misura rappresenta un intervento storico per porre fine a una discriminazione che persiste da olt ... tecnicadellascuola.it
Manovra 2026, bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro l'anno per le famiglie: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, bonus scuole paritarie fino a 1. tg24.sky.it
Un emendamento di Noi Moderati alla legge di Bilancio, a prima firma della senatrice Mariastella Gelmini, è stato approvato oggi al Senato e prevede 20 milioni di euro per il 2026 destinati al cosiddetto “Buono scuola”. Si tratta di un contributo fino a 1.500 eur - facebook.com facebook
Manovra, Gelmini: «L’approvazione del buono scuola è una battaglia storica» x.com
