Buoni pasto in ritardo la Asl replica | Ritardi causati dalla spedizione consegna già avviata a seguito di un lavoro immane

La consegna dei buoni pasto in ritardo è stata causata da problemi nella spedizione, che sono già stati affrontati e risolti. La Asl sottolinea l'impegno profuso per garantire il diritto dei lavoratori a ricevere i buoni pasto, evidenziando come il disguido postale sia stato sfruttato in modo strumentale. È importante rispettare il lavoro svolto e la buona fede di tutte le parti coinvolte.

"A fronte di un lavoro meticoloso, portato avanti con impegno e cura per mesi, con l'unico obiettivo di riallineare il diritto dei lavoratori alla disponibilità dei buoni pasto, è profondamente disonesto utilizzare in modo strumentale un disguido postale che ha impedito la consegna di nuove.

