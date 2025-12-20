PONTEDERA Trecento docenti delle scuole Secondarie di secondo grado della provincia e degli Istituti comrensivi della provincia di Pisa hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo che "verifichi, in quanto garante della Costituzione, che le procedure messe in atto nei confronti dei colleghi e delle colleghe del liceo Montale di Pontedera rispettino i diritti e le garanzie previsti dall’ordinamento della Repubblica". I docenti firmatari della lettera si riferiscono all’invio degli ispettori deciso dal ministro Giuseppe Valditara dopo la bufera politica scatenata dall’incontro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, con alcune classi di due scuole di Pisa e Pontedera (licei Dini e Montale). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bufera politica su Albanese. Ispettori al liceo Montale. Docenti scrivono a Mattarella

Leggi anche: Scuola, il caso Albanese. Domani gli ispettori. Cresce la bufera politica

Leggi anche: Liceo Einstein, gli studenti scrivono a docenti e genitori: "Grazie per esservi schierati al nostro fianco", in Consiglio una mozione di solidarietà

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bufera politica sulla Albanese. Azione: Gli ispettori al Montale con modi inquisitori e intimidatori; Scuola, il caso Albanese. Domani gli ispettori. Cresce la bufera politica; Albanese come materia scolastica, bufera sui docenti per Gaza; Bufera politica su Albanese. Incontro al liceo Montale. Ministro manda gli ispettori.

Bufera politica su Albanese. Ispettori al liceo Montale. Docenti scrivono a Mattarella - In 292 chiedono al Presidente, in quanto garante della Costituzione che verifichi "se le procedure messe in atto rispettino i diritti e garanzie previsti dall’ordinamento". msn.com