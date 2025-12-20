Bufera politica su Albanese Ispettori al liceo Montale Docenti scrivono a Mattarella
PONTEDERA Trecento docenti delle scuole Secondarie di secondo grado della provincia e degli Istituti comrensivi della provincia di Pisa hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo che "verifichi, in quanto garante della Costituzione, che le procedure messe in atto nei confronti dei colleghi e delle colleghe del liceo Montale di Pontedera rispettino i diritti e le garanzie previsti dall’ordinamento della Repubblica". I docenti firmatari della lettera si riferiscono all’invio degli ispettori deciso dal ministro Giuseppe Valditara dopo la bufera politica scatenata dall’incontro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, con alcune classi di due scuole di Pisa e Pontedera (licei Dini e Montale). 🔗 Leggi su Lanazione.it
