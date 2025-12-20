bucci e de luca stelle alla corte di londra

Come tradizione la tappa prenatalizia della Coppa del Mondo è a Londra, dove il meeting è inserito all’interno di uno show dell’equitazione, dal quale emerge tutto lo spirito "british": spettacoli, uniformi e storie natalizie a cavallo, con protagonisti ragazzini sui pony, reparti militari in sella, artisti equestri e, spesso, anche gli stessi concorrenti della World Cup. Alle notturne assistono personaggi di spicco dell’aristocrazia e dello spettacolo, scesi dalle Bentley per sfilare sul red carpet, prima di assistere alla competizione dai palchi degli sponsor, come a teatro. A volte qualche membro della Casa reale entra in campo a premiare i vincitori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

