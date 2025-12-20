Conti ‘in rosso’ per Qualità & Servizi, l’azienda che gestisce le refezioni scolastiche, fra l’altro, dei Comuni della Piana. A puntare il dito sulle cifre è il capogruppo consiliare della Lega Daniele Brunori (in foto): "I numeri – dice - parlano chiaro. Il costo del personale è cresciuto in modo esponenziale, passando da 4,45 milioni a 5,5 milioni di euro, mentre il bilancio 2024 si è chiuso con una perdita di 691 mila euro, coperta attingendo alle riserve. Una scelta che non risolve il problema strutturale, ma lo rinvia. Il 2025 non mostra segnali di inversione: è stimata una nuova perdita di circa 200 mila euro, accompagnata da uno scostamento dal budget di quasi 600 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brunori (Lega): "Qualità e Servizi. Conti in rosso"

