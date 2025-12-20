Brugnaro sul Mose | Fiducia nel governo i fondi arriveranno

Dopo l'allarme del commissario del Consorzio Venezia Nuova sul mancato trasferimento di oltre 41 milioni di euro di fondi programmati per il 2025 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il conseguente allarme diffuso per il rischio blocco delle attività del Mose, arrivano.

