Brindisi natalizio con il procuratore. Paci ringrazia personale e volontari. E presenta la nuova dirigente.

Il tradizionale brindisi natalizio è stata l’occasione per tracciare un veloce bilancio sull’anno che si sta per chiudere e indicare le novità in vista per il 2026. Ieri il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha invitato per lo scambio di auguri i pubblici ministeri, i rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia giudiziaria, il personale degli uffici. Nei giorni scorsi anche il presidente del tribunale Cristina Beretti ha convocato per il saluto prima delle festività i colleghi giudici e i dipendenti degli uffici di via Paterlini. Nel corso di entrambi gli appuntamenti un ricordo commosso è stato rivolto a due storici lavoratori venuti a mancare quest’anno - Gabriella Rummolo e Giuseppe Raele - oltre a un ringraziamento a tutto il personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

