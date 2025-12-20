Bretella secondo lotto al via Firmata l’attesa convenzione tra Regione e Concessioni Tirreno
Era soltanto un allegato al progetto principale ma è diventato realtà. Anche quando i venti che soffiavano sulla realizzazione del ponte di collegamento tra Santo Stefano Magra e Ceparana sembravano gelidi proprio per l’assenza di un quadro completo. In particolare negli accessi sui due lati dell’infrastruttura. Adesso che la bretella è ormai in fase di completamento grazie all’investimento di 34 milioni e 694 mila euro verrà realizzata la seconda tratta del ponte Ceparana-Santo Stefano Magra espressamente dedicata alla viabilità interna anche in funzione del casello autostradale di Ceparana in fase di potenziamento per consentirne l’utilizzo con tutti i sistemi di pagamento a partire da febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Completamento lavori Centro per l'autismo di Valle, firmata la convenzione tra la Regione e il Comune
Leggi anche: Ex Mercati Generali, firmata la convenzione: era attesa da oltre 20 anni
Bretella, secondo lotto al via. Firmata l’attesa convenzione tra Regione e Concessioni Tirreno; Venti milioni di euro per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida; Spezzino e Lunigiana ancora più vicine: 34 milioni per la viabilità attorno al ponte di Ceparana.
Bretella, secondo lotto al via. Firmata l’attesa convenzione tra Regione e Concessioni Tirreno - Un investimento di oltre 34 milioni di euro garantirà le opere completentari al ponte Santo Stefano- lanazione.it
Via di Lucciano. Secondo lotto. Affidati i lavori - operazione di ripristino della zona di via di Lucciano, che dovrà portare alla riapertura della via, chiusa ormai da quasi due anni ... lanazione.it
Bretella, ultimo ’miglio’. In arrivo uno studio sull’impatto ambientale: "Lavori al via nel 2026" - di Enrico AgnessiL’atteso completamento della Bretella compie, almeno sulla carta, un ulteriore passo in avanti. ilrestodelcarlino.it
È stata inaugurata oggi la nuova bretella stradale tra la Sp 21 e la Sp 24, le due provinciali che attraversano Isola della Scala provenendo da Ca’ degli Oppi e Tarmassia. Il tracciato, che presenta una lunghezza complessiva di 350 metri, permetterà di ridurre il - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.