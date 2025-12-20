Era soltanto un allegato al progetto principale ma è diventato realtà. Anche quando i venti che soffiavano sulla realizzazione del ponte di collegamento tra Santo Stefano Magra e Ceparana sembravano gelidi proprio per l’assenza di un quadro completo. In particolare negli accessi sui due lati dell’infrastruttura. Adesso che la bretella è ormai in fase di completamento grazie all’investimento di 34 milioni e 694 mila euro verrà realizzata la seconda tratta del ponte Ceparana-Santo Stefano Magra espressamente dedicata alla viabilità interna anche in funzione del casello autostradale di Ceparana in fase di potenziamento per consentirne l’utilizzo con tutti i sistemi di pagamento a partire da febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Bretella, secondo lotto al via. Firmata l'attesa convenzione tra Regione e Concessioni Tirreno

