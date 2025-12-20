Bremer torna titolare in Juve Roma 84 giorni dopo | retroscena dalla Continassa cosa ha visto Spalletti in settimana E c’è un dato-record!

Bremer giocherà titolare in Juve Roma, 84 giorni dopo: retroscena dalla Continassa su quanto successo in allenamento con Spalletti. I dettagli. Esiste una Juventus con lui e una Juventus costretta, suo malgrado, a farne a meno. Ma stasera, nella delicata sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma, Luciano Spalletti non dovrà più preoccuparsi di inventare soluzioni d’emergenza. Gleison Bremer, vero “Totem” della retroguardia bianconera, torna titolare. Sono passati 84 giorni dall’infortunio che lo ha tenuto ai box, un periodo fatto di sofferenza, riabilitazione, palestra e corse solitarie. Dopo lo spezzone di Bologna, il programma di recupero è completato: stasera la maglia numero 3 sarà al centro della difesa dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

