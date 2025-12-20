Bremer Juve il brasiliano torna titolare dopo quasi tre mesi di stop? La scelta di Spalletti per il big match di stasera contro la Roma

Bremer Juve, il brasiliano torna titolare dopo 84 giorni di assenza: Spalletti ritrova il suo leader difensivo per blindare la porta contro la Roma. L’attesa è stata lunga, snervante, quasi infinita per un popolo che ha fatto della solidità difensiva il proprio marchio di fabbrica storico. Dopo ben 84 giorni di assenza forzata dalla formazione titolare, Gleison Bremer torna finalmente a guidare la retroguardia della Juventus dal primo minuto. Era una notizia nell’aria, sussurrata con speranza dai tifosi e confermata ufficialmente dalle scelte di Luciano Spalletti per il big match contro la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

