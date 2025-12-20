Dopo 84 giorni dall’ultima presenza, Bremer torna a vestire la maglia da titolare con la Juventus. La sua prestazione contro la Roma si è distinta per solidità difensiva, controllo aereo e precisione tecnica. Di seguito, i numeri e il riepilogo della sua serata, per un’analisi completa del suo rientro in campo.

Bremer Juve, l’analisi dettagliata della prestazione del brasiliano contro la Roma: 61 minuti di solidità, dominio aereo e precisione tecnica al rientro. Erano passati esattamente 84 giorni dall’ultima apparizione ufficiale, un’eternità calcistica che aveva lasciato la retroguardia orfana del suo leader carismatico e tecnico. Il ritorno in campo nel delicatissimo big match contro la Roma ha però cancellato istantaneamente ogni dubbio o timore di “ruggine”: Bremer è tornato ed è immediatamente tornato a essere quel muro invalicabile che i tifosi ricordavano con nostalgia. Schierato titolare da Luciano Spalletti con una mossa coraggiosa ma calcolata, il difensore brasiliano ha disputato 61 minuti di assoluta intensità agonistica prima di essere sostituito per una gestione oculata del minutaggio, lasciando il terreno di gioco tra gli applausi scroscianti e liberatori dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bremer Juve, il brasiliano è tornato titolare 84 giorni dopo l'ultima volta: numeri e recap della sua serata, ecco come è andata

