Bremer avvisa la Roma di Gasperini | la Juve di Spalletti può contare su di lui Il dato statistico premia il difensore brasiliano | ecco in cosa consiste

Bremer è il pilastro invalicabile di Luciano Spalletti. I numeri confermano l’imbattibilità bianconera con il brasiliano in campo. La Juventus si appresta a vivere il big match contro la Roma con una consapevolezza statistica che non lascia spazio a interpretazioni: la presenza di Gleison Bremer è il vero fattore determinante per la solidità difensiva della squadra. Il centrale brasiliano rappresenta l’assicurazione sulla vita per il reparto arretrato di Luciano Spalletti. I dati raccolti dall’inizio della scorsa stagione evidenziano una discrepanza enorme tra le prestazioni fornite con il numero tre al centro della difesa e quelle senza di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti loda Gasp: È un brand, c'è da imparare da lui; Verso Juve-Roma: la chiave di Spalletti si chiama Bremer.

Juventus, Spalletti: "Gasp è un modello". C'è Bremer, dubbio tra David e Openda - Il tecnico bianconero in conferenza: "Sarà come un esame di maturità, Cabal e Rugani hanno un problema muscolare" ... ilromanista.eu