Boxe | lo YouTuber Paul al tappeto nell' incontro-farsa con Joshua

AGI - L'ex campione britannico dei pesi massimi Anthony Joshua ha impiegato sei round per mettere KO lo YouTuber diventato pugile Jake Paul venerdì a Miami. Questo incontro, con le sue circostanze straordinarie, trasmesso da Netflix per un incasso stimato di 184 milioni di dollari, è sembrato completamente fasullo una volta iniziate le ostilità, poiché il 28enne americano è stato chiaramente surclassato. L'ex burlone di internet, ora pugile professionista e promoter si è aggrappato al suo avversario e ha trascorso molto tempo a terra, non per i colpi ricevuti, ma per il continuo lanciarsi alle gambe del britannico per evitare i suoi potenti pugni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Boxe: lo YouTuber Paul al tappeto nell'incontro-farsa con Joshua Leggi anche: Boxe, Jake Paul sfida Anthony Joshua! Definita la data dell’incontro, volume d’affari gigantesco Leggi anche: L’incontro tra Jake Paul e Anthony Joshua è confermato a Miami a dicembre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Joshua non perdona Jake Paul che finisce k.o. alla sesta ripresa; Joshua mette ko Jake Paul, la favola dello youtuber dura sei round; Joshua-Jake Paul, lo youtuber va k.o al sesto round nel match show a Miami (ma si intasca 80 milioni di euro); Il match di boxe fra Joshua e Jake Paul che paralizza l'America: il montepremi da 100 milioni, il record di Netflix e la grande paura. «Potrei anche ucciderlo». Joshua non perdona Jake Paul che finisce k.o. alla sesta ripresa - Dopo 4 round equilibrati nel quinto il britannico, exa campione del mondo dei massimi, ha cominciato a pressare lo youtuber americano per poi metterlo al tappeto nel round successivo con un destro pot ... corriere.it

Boxe, è la notte di Paul contro Joshua. Che però avverte: "Amico, sei coraggioso, ma se posso ucciderti non esiterò" - Jake Paul ha sfidato Anthony Joshua, che ha accettato l'invito: è un match fuori da ogni logica, ma stanotte (e in diretta su Netflix) il mondo scoprirà se sarà un'altra farsa ... sport.virgilio.it

Joshua mette ko Jake Paul, la favola dello youtuber dura sei round - L’ex campione del mondo, nonostante sia sul viale del tramonto, resta fuori portata per l’eccentrico statunitense. msn.com

Vale 100 milioni, Netflix si prepara a un record mai visto: «Lo ucciderà». Joshua e il match con lo YouTuber Paul x.com

Il pugile britannico lancia la sfida allo youtuber che ha già battuto Mike Tyson - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.