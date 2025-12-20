Bourg Peronnas-Marsiglia Coppa di Francia 21-12-2025 ore 14 | 45 | formazioni quote pronostici

Debutto stagionale in coppa di Francia del Marsiglia di De Zerbi che è impegnato in questi 32esimi di finale contro il Bourg Peronnas, squadra di National1. La squadra di Bourg-en-Bresse è tornata nella terza divisione francese nel 2023 dopo il fallimento del 2020 e la ripartenza dalle serie minori. Obiettivo salvezza per i ragazzi di Le Frapper che sono ai margini della zona retrocessione. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

