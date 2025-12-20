bottiglia di gin nella mangiatoia e danni al presepe del paese poi i vandali si vantano sui social

Nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, si è verificato un episodio di vandalismo ai danni del presepe allestito durante le festività. Una bottiglia di gin è stata lasciata nella mangiatoia, causando danni alla rappresentazione tradizionale. Successivamente, i responsabili si sono vantati dell'atto sui social.

Un atto di vandalismo contro il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese. Un gruppo di giovanissimi ha danneggiato alcune statue e ha collocato una bottiglia di gin nella mangiatoia del bambinello, per poi vantarsi del gesto sui social network. L’episodio è emerso dopo la diffusione online di una fotografia che ritrae sette ragazzi, immortalati in gruppo con bottiglie di liquore e il dito medio alzato. L’immagine, intercettata sui social, è stata successivamente pubblicata – con i volti oscurati – sulla pagina Facebook di “Vivere Carnago e Rovate”, la lista civica che amministra il Comune, accompagnata da un appello per riuscire a identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

