Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno effettuato un controllo presso un negozio di ortofrutta a Pollena Trocchia, scoprendo la presenza di numerosi ordigni illegali nascosti all’interno del negozio. Durante le operazioni, è stato arrestato il titolare, un 21enne, che ora si trova agli arresti domiciliari. La scoperta evidenzia l’importanza di un’attenta attività di vigilanza per prevenire il commercio di materiale pericoloso.

I carabinieri hanno scoperto centinaia di candelotti “Cobra” e bengala illegali all’interno di un negozio di ortofrutta a Pollena Trocchia: il 21enne finisce ai domiciliari. Un’ortofrutta trasformata in un vero e proprio deposito di fuochi d’artificio illegali. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Cercola a Pollena Trocchia, nel corso di una perquisizione che . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Botti nascosti in un’ortofrutta a Pollena Trocchia: arrestato il titolare

Leggi anche: Botti in un’ortofrutta a Pollena Trocchia

Leggi anche: Pollena Trocchia, 29 kg di Cobra in negozio: arrestato 21enne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nascondeva botti illegali dentro una bara in un’agenzia funebre: arrestato un 27enne a Taranto - Un 27enne è stato arrestato dalla Polizia dopo che gli agenti hanno scoperto circa 20 chili di botti illegali nascosti dal giovane all’interno di una bara di un’agenzia funebre. fanpage.it

Ascolta il suo Natale: la prospettiva sensoriale del cane Il Natale per noi è festa, per il cane può essere una sovrastimolazione dei sensi. Profumi nuovi e intensi Rumori, botti, voci continue Cibi invitanti… e pericoli nascosti Luci, persone, routine che - facebook.com facebook