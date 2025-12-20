Botti in un’ortofrutta a Pollena Trocchia

Tempo di lettura: < 1 minuto , la scoperta dei Carabinieri di Cercola. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 630 candelotti di ‘Cobra’, per un peso complessivo di 29 chili circa. Nel locale anche 11 bengala illegali, non omologati. Il titolare del negozio, un 21enne di Pollena Trocchia, è stati arrestato ed è ora ai domciliari. I fuochi sono stati sequestrati e neutralizzati da carabinieri artificieri del comando provinciale di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

