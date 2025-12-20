Botti illegali ingente sequestro delle Fiamme Gialle in tutta Italia | 2400 pezzi nel Sannio
Tempo di lettura: 2 minuti Botti illegali per circa 4 tonnellate complessivamente sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di operazioni condotte a Napoli, Padova e Benevento. In particolare, la Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto oltre 300 mila fuochi di artificio illegali e altamente pericolosi, per un peso complessivo di 2,5 tonnellate. 7 i denunciati, di cui 2 arrestati. Le Fiamme Gialle di Padova hanno sequestrato 1,3 tonnellate di articoli pirotecnici illecitamente custoditi, denunciando due persone. I finanzieri di Benevento, dal canto loro, hanno sequestrato 2500 manufatti pirotecnici e denunciato una persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
