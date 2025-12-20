Borse di studio in ateneo più risorse dall?Europa | alla Campania 16 milioni

Aumentano le risorse europee a disposizione dell?Italia per borse di studio universitarie e la Campania - con oltre 16 milioni di euro - è la seconda regione per importo assegnato,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

