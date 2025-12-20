Boom consegna pacchi in Abruzzo per gli acquisti online | più 18% e con le festività natalizie previsti picchi fino all’80%
In meno di un anno, e cioè tra gennaio e settembre, Poste italiane ha registrato in Abruzzo un incremento medio sui volumi delle consegne dei pacchi del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una punta del 20,7% nella provincia di Pescara. L’anno non è ancora finito, ma i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Boom consegna pacchi in Abruzzo per gli acquisti online: più 18% e con le festività natalizie previsti picchi fino all’80% - A tracciare il bilancio è Poste Italiane che sottolinea non solo la crescita registrata tra gennaio e settembre 2025 e la previsione per il periodo del"picco pacchi" previsto nelle festività, ma anche ... ilpescara.it
Poste Italiane: In Abruzzo i centri di distribuzione pronti a gestire l’incremento delle spedizioni - Poste Italiane in Abruzzo ha registrato un incremento dei volumi di consegna pacchi pari al 18% rispetto all'anno precedente ... laquilablog.it
