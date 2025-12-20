In meno di un anno, e cioè tra gennaio e settembre, Poste italiane ha registrato in Abruzzo un incremento medio sui volumi delle consegne dei pacchi del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una punta del 20,7% nella provincia di Pescara. L’anno non è ancora finito, ma i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Boom consegna pacchi in Abruzzo per gli acquisti online: più 18% e con le festività natalizie previsti picchi fino all’80%

Leggi anche: Piano di Sorrento, con l'accensione dell'Albero al via gli eventi per le festività natalizie: tutti gli appuntamenti

Leggi anche: Consegna Rapida e Prezzi Competitivi per i Tuoi Acquisti Online

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Boom consegna pacchi in Abruzzo per gli acquisti online: più 18% e con le festività natalizie previsti picchi fino all’80% - A tracciare il bilancio è Poste Italiane che sottolinea non solo la crescita registrata tra gennaio e settembre 2025 e la previsione per il periodo del"picco pacchi" previsto nelle festività, ma anche ... ilpescara.it