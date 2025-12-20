Bonus under 35 | contributo mensile di 500 euro per nuove imprese in settori strategici Domande entro il 28 dicembre per chi ha avviato l’attività prima del 28 novembre 2025

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bonus autoimpiego per giovani under 35 rappresenta una misura di sostegno economico destinata a chi avvia una nuova impresa in ambiti considerati strategici dal governo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Inps, al via il contributo per le nuove imprese nei settori strategici: come funziona e chi può richiederlo

Leggi anche: Bonus under 35, via libera dall’Inps: aperte le domande per il contributo fino a 500 euro al mese

