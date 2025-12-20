Bonus scuole paritarie mini stretta sui dividendi Le ultime novità della manovra finanziaria
Roma, 19 dicembre 2025 – Stop and go: norme che escono, altre che entrano e, altre ancora, in forse fino all’ultimo. La manovra imbocca il rush finale, con l’obiettivo di essere licenziata da Palazzo Madama il 23 o, addirittura, il 24, per poi passare all’esame della Camera. Stasera, per sciogliere gli ultimi nodi, anche un vertice a Palazzo Chigi con la premier Meloni, i leader della maggioranza e il ministro dell’Economia, Giorgetti. Ma ecco, al netto i ulteriori limature, il nuovo assetto della legge di Bilancio. Bonus-paritarie. Via libera al contributo fino a 1.500 euro per chi sceglie le scuole paritarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Manovra 2026, gli emendamenti segnalati: dall’imposta sui contanti al bonus scuole paritarie
Leggi anche: Bonus da 1.500 euro per le scuole paritarie: cosa cambia con la manovra 2026
Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie.
Esenzione Imu e bonus di 1500 euro: così il governo aiuta le scuole private - Dal 2026 arriva un nuovo bonus per le famiglie che scelgono le scuole paritarie: fino a 1. fanpage.it
Bonus fino a 1500 euro per i figli iscritti alle scuole paritarie: requisiti e come riceverlo - 500 euro per le scuole paritarie: ecco le novità e chi potrà farne richiesta. greenme.it
Bonus scuole paritarie, come funziona e chi può averlo nel 2026/ Requisiti Isee per voucher fino a 1.500 euro - Bonus scuole paritarie, cos'è, chi può averlo nel 2026 e come funziona il voucher fino a 1. ilsussidiario.net
Dal 2026 arriva un nuovo bonus per le famiglie che scelgono le scuole paritarie: fino a 1.500 euro per studente La misura si inserisce in una strategia più ampia di sostegno al settore, che continua a dividere il mondo politico: https://fanpa.ge/EeUgt - facebook.com facebook
Scuole paritarie, arriva il bonus da 1500 euro: la libertà di scelta non è più un bene di lusso x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.