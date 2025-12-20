Bonus scuole paritarie mini stretta sui dividendi Le ultime novità della manovra finanziaria

Roma, 19 dicembre 2025 – Stop and go: norme che escono, altre che entrano e, altre ancora, in forse fino all’ultimo. La manovra imbocca il rush finale, con l’obiettivo di essere licenziata da Palazzo Madama il 23 o, addirittura, il 24, per poi passare all’esame della Camera. Stasera, per sciogliere gli ultimi nodi, anche un vertice a Palazzo Chigi con la premier Meloni, i leader della maggioranza e il ministro dell’Economia, Giorgetti. Ma ecco, al netto i ulteriori limature, il nuovo assetto della legge di Bilancio. Bonus-paritarie. Via libera al contributo fino a 1.500 euro per chi sceglie le scuole paritarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonus scuole paritarie, mini stretta sui dividendi. Le ultime novità della manovra finanziaria

