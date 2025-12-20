Bonus psicologo 2025 | risorse unificate a 21,5 milioni per 14.333 richieste Gemmato annuncia strutturalità
Il Bonus psicologo 2025 prevede risorse totali di 21,5 milioni di euro, destinate a 14.333 richieste. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha annunciato in Commissione Affari sociali alla Camera l’unificazione di queste risorse per gli anni 2024 e 2025, confermando la strutturalità del sostegno.
Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha annunciato il 16 dicembre in Commissione Affari sociali alla Camera l'unificazione delle risorse del bonus psicologo per gli anni 2024 e 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Bonus psicologo 2025: scadenza domande il 14 novembre, ultimi giorni per fare richiesta
Leggi anche: Bonus psicologo in manovra, il Pd sfida il governo: "Aumentiamo le risorse"
Salute mentale. Gemmato: “Il governo raddoppia il bonus psicologo per il 2025: risorse unificate per 21,5 milioni”; Bonus psicologo 2025, le graduatorie Inps definitive e come ottenerlo; Bonus Psicologo 2025: pubblicate le graduatorie; Bonus psicologo 2025: le graduatorie definitive.
Salute mentale. Gemmato: “Il governo raddoppia il bonus psicologo per il 2025: risorse unificate per 21,5 milioni” - 2025, portandole a 21,5 milioni di euro per soddisfare fino a 14. quotidianosanita.it
Bonus psicologo 2025: graduatorie INPS online e un bisogno di ascolto che supera i fondi disponibili - Fondi insufficienti, richiesta in crescita, servizi da rafforzare per i casi gravi ... giornalelavoce.it
Bonus Psicologo 2025: online le graduatorie definitive. Utilizzabile entro 270 giorni. Messaggio INPS - Gli elenchi, consultabili per Regione e per la Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige ... orizzontescuola.it
BONUS PSICOLOGO 2025 INPS ha pubblicato le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025. Attenzione alle scadenze: • 270 giorni per utilizzare il contributo • Almeno una seduta entro 60 giorni, altrimenti si decade dal beneficio • I - facebook.com facebook
Bonus psicologo per chi tifa @sscnapoli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.