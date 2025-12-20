Bonny Inter il francese è l’arma in più | numeri da leader tra gli Under 23 in Europa

Bonny Inter si distingue come una delle giovani promesse più promettenti nel panorama europeo Under 23. Con una presenza costante e significativa, l’attaccante francese si posiziona ai vertici di una classifica speciale dedicata alle partecipazioni ai gol. La sua crescita e le sue prestazioni sono un elemento importante per il futuro della squadra. Bonny Inter, il francese è l’arma in più: numeri da leader tra gli Under 23 in Europa.

Inter News 24 Bonny Inter, l'arma in più nel reparto offensivo: l'attaccante francese guida la speciale classifica Under 23 per partecipazioni ai gol. Nell'Inter di questa stagione ci sono nuove soluzioni offensive che stanno facendo la differenza. La crescita complessiva del reparto d'attacco è uno dei segnali più evidenti del lavoro svolto, con alternative che hanno alzato il livello della rosa rispetto allo scorso anno. In questo contesto spicca in modo particolare Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato in estate, che si è imposto rapidamente come un valore aggiunto fondamentale. Inter, Bonny è l'arma in più: nessun U23 in Europa ha partecipato a più gol di lui - La classifica proposta da Transfermarkt evidenzia l'exploit dell'attaccante francese arrivato in estate in nerazzurro Inter

