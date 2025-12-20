Boniek prega calma sull’entusiasmo intorno ad Yildiz | Ha numeri ma piano con il termine fuoriclasse Poi il pronostico su Juve Roma di stasera

Boniek analizza la sfida tra Juve e Roma dello Stadium tra ricordi del passato e attualità. Il polacco frena gli entusiasmi sul talento di Yildiz. In vista del posticipo di stasera tra Juventus e Roma, Zibi Boniek, ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano Libero. Ha ripercorso gli anni d’oro vissuti in entrambe le piazze, sottolineando come ai suoi tempi arrivare secondi venisse percepito come un fallimento totale. Nonostante viva lontano da Torino, l’ex fuoriclasse polacco osserva con attenzione l’evoluzione della squadra di Luciano Spalletti, soffermandosi in particolare sui singoli che potrebbero decidere la gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

