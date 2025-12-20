Bondi Beach centinaia di bagnini rendono omaggio alle vittime dell' attentato di domenica scorsa

A Bondi Beach, Sidney, centinaia di bagnini si sono riuniti sabato mattina in segno di rispetto e solidarietà. In silenzio, per due minuti, hanno rivolto lo sguardo verso l’oceano, rendendo omaggio alle vittime dell’attentato di domenica scorsa.

A Sidney, in Australia, centinaia di bagnini si sono schierati a Bondi Beach sabato mattina, rimanendo in silenzio per due minuti e rivolti verso l’oceano, in omaggio alle vittime dell’ attacco di domenica scorsa. La polizia ha riaperto alcune zone della spiaggia giovedì, dando il via al ritorno in uno dei luoghi simbolo più amati del Paese dopo che due attentatori hanno attaccato alla festa di Hanukkah in un parco vicino alla riva, uccidendo 15 persone. I bagnini di Bondi Beach sono tornati sei giorni dopo che i loro membri erano diventati i primi soccorritori, correndo a piedi nudi verso gli spari e stringendo i kit di pronto soccorso per aiutare i feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bondi Beach, centinaia di bagnini rendono omaggio alle vittime dell'attentato di domenica scorsa Leggi anche: Hong Kong, in centinaia rendono omaggio alle vittime del rogo del grattacielo Leggi anche: Chi sono le vittime dell’attentato a Bondi Beach: i nomi delle persone uccise dagli attentatori La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alexandra ha assistito a qualcosa di straordinario durante la sparatoria di massa di Bondi. Bondi Beach, centinaia di bagnini rendono omaggio alle vittime dell'attentato di domenica scorsa - (LaPresse) A Sidney, in Australia, centinaia di bagnini si sono schierati a Bondi Beach sabato mattina, rimanendo in silenzio per due minuti e rivolti verso l'oceano, in omaggio alle vittime dell'atta ... msn.com

Attentato Bondi Beach, cosa è successo? Terrore antisemita: spari sulla spiaggia e 16 morti - Nel giorno in cui milioni di famiglie ebree in tutto il mondo hanno iniziato le celebrazioni degli otto giorni di Hanukkah, la festa delle luci in cui il popolo ebraico ricorda la riconquista ... ilmattino.it

Australia, l’omaggio dei surfer alle vittime della strage: un grande cerchio nel mare di Bondi Beach - Le tavole allineate, i nuotatori in cerchio, un lungo applauso poi il silenzio: a Bondi Beach centinaia di persone hanno reso omaggio alle vittime della strage di Sydney ... msn.com

La Ragione. Evan Jacobson · Sparks (Instrumental). Un bellissimo e commovente gesto. Questa mattina - a Bondi Beach, a Sydney (in Australia), divenuta un luogo simbolico per il Paese - numerosi nuotatori e surfisti hanno reso omaggio alle vittime della spa - facebook.com facebook

L'eroe di Bondi Beach riceve 2,5 milioni di dollari in donazioni: "Ma me li sono meritati" - la Repubblica x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.