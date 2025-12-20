Bonaccini a Verghereto e San Piero in Bagno | La montagna merita le stesse attenzioni delle città

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto venerdì l’incontro “Vivere la montagna oggi” con l’europarlamentare Stefano Bonaccini a Verghereto e San Piero in Bagno, prima con un incontro pubblico e poi con una cena di sottoscrizione. Insieme al presidente nazionale del Partito Democratico, è intervenuta la consigliera regionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Bonaccini a Verghereto e San Piero in Bagno: “La montagna merita le stesse attenzioni delle città”

