Bonaccini a Verghereto e San Piero in Bagno | La montagna merita le stesse attenzioni delle città
Si è svolto venerdì l’incontro “Vivere la montagna oggi” con l’europarlamentare Stefano Bonaccini a Verghereto e San Piero in Bagno, prima con un incontro pubblico e poi con una cena di sottoscrizione. Insieme al presidente nazionale del Partito Democratico, è intervenuta la consigliera regionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: L'europarlamentare del Pd Bonaccini ad Alfero e San Piero per l’evento 'Vivere la montagna oggi'
Leggi anche: Lavori notturni di pavimentazione lungo la E45: chiusura temporanea nel tratto di San Piero in Bagno
Lucchi e Bonaccini, tour nell’Alto Savio; L'europarlamentare del Pd Bonaccini ad Alfero e San Piero per l’evento 'Vivere la montagna oggi'.
Lucchi e Bonaccini, tour nell’Alto Savio - Mercoledì si terrà un confronto sulla sanità a Ponte Giorgi di Mercato Saraceno e, poi venerdì 19 sulla m ... msn.com
Bonaccini a San Piero fa il pieno. Botta e risposta con Buonguerrieri - "Col sindaco Baccini ho lavorato bene per Bagno di Romagna, da Bologna; con Montalti lavorerò ancora meglio, se gli elettori... ilrestodelcarlino.it
Pioggia e violenta grandinata tra Verghereto e San Piero - Le previsioni meteo davano pioggia e grandine per il pomeriggio di ieri in gran parte del territorio romagnolo e così è stato anche in alcune zone dell’Alto Savio, tra cui quella di San Piero in Bagno ... ilrestodelcarlino.it
Ieri tardo pomeriggio a Verghereto, comune di 1700 abitanti, posto sul crinale dell’Appennino romagnolo confinante con la Toscana, dove Fratelli d’Italia ha una delle percentuali record in Italia e dove si voterà il prossimo anno. Perché anche i luoghi più perif - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.