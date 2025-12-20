Bolzano bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore Illeso l’amico

(Adnkronos) – Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles (Bolzano), in Alto Adige. Illeso l'amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

