Bolzano bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore Illeso l’amico
(Adnkronos) – Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles (Bolzano), in Alto Adige. Illeso l'amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Trajedî li Basûrê Tirolê: Kurekî 10 salî pistî ku di dema lîstikê de ji dîwar ket xwarê jiyana xwe ji dest da. - Trajediya li Tyrola Basûr, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. notizie.it
La Procura della Repubblica di Bolzano ha aperto un fascicolo di indagine per lesioni colpose dopo che lunedì scorso presso la piscina comunale di Curon Venosta un bimbo di 4 anni è caduto, in circostanze tutte da chiarire, nella vasca ed ora si trova ricover - facebook.com facebook
Bimbo di 4 anni rischia di annegare nella piscina di Curon: è ricoverato in rianimazione a Bolzano, indagini in corso. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inprimopiano x.com
