Bologna verso la finale di Supercoppa | dove si gioca infortuni e arbitri

Bologna, 20 dicembre 2025 – Un nuovo appuntamento con la storia per il Bologna. Lunedì 22 dicembre a Ryiadh la squadra di Vincenzo Italiano giocherà la finale di Supercoppa Italia, con calcio d’inizio alle ore 20. Il teatro della contesa sarà il King Saud University Stadium, stadio nel quale gioca le sue partite anche l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Lunedì però non ci sarà CR7 sotto i riflettori, bensì Orsolini e compagni che con la forza del gruppo cercheranno di gettare nuovamente il cuore oltre l’ostacolo. A dirigere l’ultimo atto di questa competizione sarà il signor Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dai guardalinee Berti e Vecchi mentre al VAR ci sarà Di Bello con Pezzuto a fare da assistente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

