Bologna rottura della clavicola per Bernardeschi Salta il Napoli e altre 7 giornate di Serie A
Uscito acciaccato dalla gara contro l’Inter di Supercoppa, Federico Bernardeschi ha riportato una frattura clavicolare che lo terrà fuori dal campo per almeno 40 giorni. Lo annuncia il Bologna sul proprio sito ufficiale. A questo punto è chiaro ed evidente che l’esterno di piede mancino sarà assente per la finale contro il Napoli di questo lunedì, ore 20. Bernardeschi salta il Napoli, frattura della clavicola: c’è il comunicato ufficiale. Ne parla così Sky: “Frattura della clavicola, intervento e sei settimane di stop. Questi gli esiti degli esami svolti da Federico Bernardeschi. L’attaccante, uscito ieri al 40? del primo tempo della semifinale di Supercoppa italiana contro l’ Inter, si è sottoposto questa mattina a Bologna a esami che hanno evidenziato, come si legge in una nota del club rossoblù, «una frattura della clavicola sinistra”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Freuler si è fratturato la clavicola, salta il match contro il Napoli
Leggi anche: Bernardeschi ko in Supercoppa: frattura alla clavicola e stop forzato
Bernardeschi, infortunio in Supercoppa: spalla rotta? Il gesto di Orsolini e le prime sensazioni, cosa è successo; Bologna-Inter, Bernardeschi fuori per infortunio: problema alla spalla, le condizioni; Le probabili formazioni di Bologna-Juventus (Serie A); Bernardeschi ko nella notte storica del Bologna: frattura alla clavicola e stop di sei settimane.
Il Bologna perde Bernardeschi: frattura della clavicola. I tempi di recupero - L'attaccante sarò operato martedì dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter, durante la semifinale di Supercoppa ... corrieredellosport.it
Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori - Le serata di ieri ha regalato al Bologna una grande gioia, con la conquista della finale di Supercoppa Italiana battendo ai rigori l'Inter, ma anche. tuttomercatoweb.com
Bernardeschi ko, c'è frattura: i tempi di recupero e quali partite salta l'attaccante del Bologna - L’infortunio occorso a Federico Bernardeschi durante la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter si è rivelato più serio del previsto. tuttosport.com
Bologna, rottura della clavicola per Bernardeschi. Salta il Napoli e altre 7 giornate di Serie A. I tempi di recupero - specifica il Bologna - si aggirano intorno alle 6 settimane. L'esterno ex Toronto salterà le gare contro Napoli, Sassuolo, Inter, Atalanta, Como, Fior - facebook.com facebook
#aprile” Bologna come punto di rottura la Juve si prende una notte che pesa ben più dei 3 punti perché interrompe l’attesa accorcia la classifica e soprattutto restituisce una direzione..personalità solidità capacità di reggere l’urto e poi di colpire con innesti dall x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.