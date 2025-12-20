Bologna Inter Supercoppa eliminazione ai rigori e segnali contrastanti per i nerazzurri

La semifinale di Bologna tra Inter e Bologna si è conclusa con un'eliminazione ai rigori, lasciando i nerazzurri con segnali contrastanti. La partita ha evidenziato aspetti positivi e aree di miglioramento per la squadra, offrendo spunti utili per il proseguo della stagione. La fase di analisi sarà fondamentale per affrontare le prossime sfide con maggiore consapevolezza. Bologna Inter Supercoppa, la semifinale persa ai rigori lascia rimpianti e indicazioni importanti per Chivu.

Inter News 24 Bologna Inter Supercoppa, la semifinale persa ai rigori lascia rimpianti e indicazioni importanti per Chivu. L'avventura dell'Inter in Supercoppa Italiana si ferma in semifinale. A Riad sono i rigori a premiare il Bologna, al termine di una gara che lascia sensazioni contrastanti in casa nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima stagione sulla panchina interista, passa in vantaggio, viene raggiunta e spreca diverse occasioni per chiudere il match nei tempi regolamentari, pagando poi dazio nella lotteria finale. Dal punto di vista sportivo l'eliminazione pesa, ma non meno rilevante è l'aspetto economico: l'uscita anticipata costa all'Inter un potenziale incasso di circa 6,6 milioni di euro, considerando la differenza tra il premio garantito e quello riservato alla vincitrice del trofeo.

