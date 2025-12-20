Bologna Inter nerazzurri ancora traditi dai rigori | rossoblù in finale di Supercoppa

Nel confronto tra Bologna e Inter, i nerazzurri hanno mostrato una buona tenuta durante la partita, ma sono stati condizionati da errori e ingenuità che hanno deciso il risultato. La squadra di Inzaghi si è trovata ancora una volta tradita dai rigori, mentre i rossoblù hanno raggiunto la finale di Supercoppa. Bologna Inter, Ravaglia eroe, Immobile è stato decisivo.

Inter News 24 Bologna Inter, Ravaglia eroe, Immobile è stato decisivo. Nerazzurri bene nei 90’, ma pagano molto cari errori e ingenuità. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter si chiude con un verdetto pesante per i nerazzurri: dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, sono i rossoblù a staccare il pass per la finale grazie ai calci di rigore. Una gara intensa, a due facce, in cui l’Inter costruisce di più ma spreca troppo, mentre il Bologna resta aggrappato al match con lucidità e carattere. L’avvio è di marca interista. Bastano poco più di novanta secondi perché Marcus Thuram sblocchi il risultato con una prodezza acrobatica, finalizzando una splendida azione avviata da Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bologna Inter, nerazzurri ancora traditi dai rigori: rossoblù in finale di Supercoppa Leggi anche: Supercoppa Bologna-Inter 4-3, rossoblù in finale ai rigori: decisivo Immobile Leggi anche: Bologna Inter 1-1, avvio feroce dei nerazzurri poi la risposta rossoblù in Supercoppa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bologna in finale di Supercoppa, Inter tradita dai rigori - A Riad il Bologna batte l’Inter ai rigori e vola in finale di Supercoppa contro il Napoli: Ravaglia para due tiri, Immobile segna il penalty decisivo ... ilmetropolitano.it

