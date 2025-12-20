Inter News 24 Bologna Inter, l’ennesima grave ingenuità condanna i nerazzurri all’eliminazione in Supercoppa italiana. E per quanto riguarda Bisseck.. “La potenza è nulla senza controllo”. Lo storico slogan pubblicitario degli anni ’90 sembra oggi il monito perfetto per Yann Bisseck, il possente difensore tedesco della Beneamata, almeno secondo Il Corriere dello Sport. Nonostante una fisicità dirompente e una propensione offensiva fuori dal comune, il centrale classe 2000 è inciampato nuovamente in un’ingenuità pesante durante la sfida di Supercoppa tra Bologna e Inter, macchiando una prestazione fino a quel momento autorevole. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, l’ennesima ingenuità condanna i nerazzurri. E Bisseck…

Leggi anche: Genoa Inter LIVE 0-1: Bisseck beffa Leali e porta avanti i nerazzurri!

Leggi anche: Genoa Inter LIVE 0-1: Bisseck porta avanti i nerazzurri, Lautaro impegna Leali

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pagina 1 | Dove vedere Bologna-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Tutto ciò che c’è da sapere sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale. corrieredellosport.it

Italiano: "Bologna, la Champions non diventi un'ossessione. L'Inter sa far male, spero sia stanca" - "È un treno per l’Europa, non bisogna avere l’ossessione per la Champions”. gazzetta.it

Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Bologna (mercoledì 15 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per il recupero della 19ª giornata di campionato in Serie A. calciomercato.com

Calcio di rigore ma... PER IL VAR FA FALLO BONNY (PIEDE TROPPO ALTO) Altro momento di polemica durante Bologna-Inter: dopo il lungo check per il fallo di mano di Bisseck, arriva un'altra decisione che farà discutere COSA NE PENSATE #Bol - facebook.com facebook

Disastro #Chiffi, sbaglia tutto in #Bologna- #Inter: lo salva solo il Var! x.com