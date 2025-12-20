Bologna Inter le pagelle rossoblù | resilienza coraggio e rigori decisivi

Inter News 24 Bologna Inter, Supercoppa Italiana decisa ai rigori: la squadra di Italiano assorbe l’avvio shock, cresce col gioco e con gli aggiustamenti in corsa. Il ribaltone del Bologna nasce da resistenza, forza mentale e capacità di correggersi strada facendo, senza mai dare l’idea di mollare. Dopo un avvio traumatico, i rossoblù si rimettono in assetto, diventano aggressivi e portano la partita dove volevano. ALLENATORE – Vincenzo Italiano (7) Avvio scioccante, poi l’Inter si abbassa e il Bologna cresce in resilienza e aggressività. Solo due cambi in 62’ (le ali), ma azzecca l’ingresso di Immobile, decisivo ai rigori. 🔗 Leggi su Internews24.com

