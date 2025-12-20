Bologna Inter la beffa nel deserto | una Supercoppa sfumata tra errori rigori e occasioni sprecate
Bologna Inter, notte amara nel deserto: una Supercoppa svanita tra rigori sbagliati, decisioni contestate ed errori pesanti La sconfitta dell’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna è una di quelle serate destinate a lasciare strascichi pesanti. La beffa nel deserto saudita è stata un concentrato di episodi al limite del surreale: un rigore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Bologna Inter, la beffa nel deserto e l’eliminazione: una Supercoppa persa tra errori e rigori
Leggi anche: Napoli-Bologna la finale di Supercoppa. Immobile e i rigori eliminano l’Inter
Chivu: Inter, niente da recriminare. Arbitri? Mi interessa la squadra, non le loro decisioni.
Bologna Inter, la beffa nel deserto: una Supercoppa sfumata tra errori, rigori e occasioni sprecate - Bologna Inter, notte amara nel deserto: una Supercoppa svanita tra rigori sbagliati, decisioni contestate ed errori pesanti La sconfitta dell’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bo ... calcionews24.com
Il Bologna va in Arabia, c’è la Supercoppa in palio. Freuler non parte - BOLOGNA – È già in archivio la delusione per la sconfitta contro la Juventus, arrivata stavolta senza beffe ma solo per un avversario più bravo a leggere le pieghe della partita. bologna.repubblica.it
Inter troppo superficiale, così non si va lontano. Supercoppa? Ci teneva il club e anche Chivu - Nel secondo tempo la squadra di Chivu spreca tante occasioni ... msn.com
IL BOLOGNA È IN FINALE! L’INTER PERDE AI RIGORI Commenti - facebook.com facebook
Bologna-Inter, le pagelle: Ravaglia protagonista ai rigori, Bisseck fa un altro regalo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.